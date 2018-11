Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Polizei ...

+++ Polizei stellt gestohlenes Kinderfahrrad sicher +++

Oldenburg - Glücklicher Ausgang eines Fahrraddiebstahls: Beamte der Ermittlungsgruppe "Fahrraddiebstahl" konnten in der vergangenen Woche einem sechsjährigen Mädchen das zuvor gestohlene Kinderfahrrad zurückgeben.

Einer Streifenwagenbesatzung der Oldenburger Polizei fielen am Donnerstag, dem 15. Novemver 2018, zwei Radfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren auf, die um 23.20 Uhr auf dem Marschweg unterwegs waren. Der 18-Jährige fuhr auf einem kleinen Kinderrad und schob ein Herrenrad neben sich her. Die beiden Beamten stutzen über den relativ großen Mann auf dem kleinen Fahrrad und fragten die beiden nach der Herkunft des Kinderrades. Der 18-Jährige erklärte, dass das Rad seiner zwölfjährigen Schwester gehöre. Sie besuche die Grundschule am Stakenweg und habe das Rad dort stehenlassen. Dies verwunderte die Beamten noch mehr, da ein 12-Jähriges Kind zu groß für das Rad schien und vermutlich auch nicht mehr zur Grundschule gehen dürfte.

Die Polizei stellte das Rad sicher. Da es nicht registriert war, konnte es zunächst keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Bereits einige Tage später erstattete eine 28-jährige Oldenburgerin Anzeige wegen des Diebstahls des Fahrrades ihrer Tochter. Da die Frau aus Eversten noch eine Kaufquittung vorlegen konnte, wurde das zuvor sichergestellte Pegasus-Rad schließlich zugeordnet und dem glüchlichen Mädchen wieder ausgehändigt. Gegen die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe wird nun ermittelt.

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf die kostenlose Möglichkeit der Fahrradregistrierung hin. Aufgefundene oder sichergestellte Räder können in Sekundenschnelle einem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden, wenn sie registriert und mit einer entsprechende Plakette versehen sind. Fahrradregistrierungen nimmt die Polizei am Friedhofsweg und in der Wallstraße rund um die Uhr sowie in den Polizeistationen in Ohmstede, Kreyenbrück, Bloherfelde und Ofenerdiek während der üblichen Geschäftszeiten vor.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol