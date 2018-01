Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Rastede - ...

++ Rastede - Einbruch in Einfamilienhaus in Wahnbek ++ ++ Korrektur ++

Oldenburg - Die Abwesenheit einer Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Rastede, OT Wahnbek, Schulstraße, nutzten bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 18.01.2018 (18.00 - 11.40 Uhr), um das Wohnzimmerfenster aufzuhebeln und in das Gebäude einzusteigen. Im Haus wurden sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Feststellungen dürfte Schmuck entwendet worden sein. Nähere Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

