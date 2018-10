Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Rastede - ...

++Rastede - 4-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt++

Oldenburg - Am Freitag, dem 12.10.2018, gegen 17:25 Uhr kam es auf der Raiffeisenstraße in Rastede zu einem Verkehrsunfall, infolge dessen eine 4-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte das Mädchen in Begleitung weiterer Kinder und eines Erwachsenen die Raiffeisenstraße in Nähe der Einmündung zur Anton-Günther-Straße zu überqueren. Hierbei fuhr sie zwischen wartenden PKW hindurch, die vor einer Ampel standen. Auf dem Gegenstreifen kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 38-jährigen Wiefelstederin. Das Mädchen ist bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt worden, bedurfte aber keiner weiteren ärztlichen Versorgung. Gegen die verantwortliche, erwachsene Begleitperson ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

