Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Raub ++

Am Dienstag, dem 01.05.2018, hält sich ein 21-Jähriger aus Wilhelmshaven gegen 14.00 Uhr in einem Vorraum einer Bank-Filiale in der Bloherfelder Straße auf. Zur Tatzeit war die Bank geschlossen. Der Mann bedient einen Geldausgabeautoamten und will Bargeld abheben. Als sich das Geld im Ausgabeschacht befindet, erhält er einen Schlag auf den Hinterkopf. Eine Person entwendet das Geld und die im Automaten steckende EC-Karte des Opfers.

Es können zwei Personen erkannt werden, die aus der Bank laufen und in einen vor der Bank stehenden blaufarbenen Pkw steigen und in Richtung stadteinwärts fahren. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, 20 - 25 Jahre alt, 170cm - 180cm groß, südländisches Erscheinungsbild - weiblich, 20 - 25 Jahre alt, 160cm - 170cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Eine durchgeführte Sofortfahndung mit 11 Funkstreifenwagen verläuft negativ. Das Opfer wird in einem Krankenhaus behandelt.

