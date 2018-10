Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Raub auf ...

++ Raub auf Nachtbus ++

Oldenburg - Am Sonntagmorgen, 28.10.2018, gegen 05:20 Uhr, ereignet sich ein Raub auf einen Linienbus (Nachtbus) in Oldenburg, Westfalendamm. Ein 56-jähriger Busfahrer der Nachtlinie ist nach Beendigung seiner letzten Fahrt mit dem Bus auf dem Weg zum Betriebshof in Saterland. In Höhe der Haltestelle P&R-Westfalendamm wird er durch eine mit ausgestreckten Armen auf der Fahrbahn stehenden Person zum Anhalten genötigt. Nach dem Halt schlägt eine zweite Person gegen die Tür und fordert den Busfahrer auf, diese zu öffnen. Nach dem Öffnen der Tür wird der Busfahrer zur Herausgabe der Tageseinnahmen genötigt. Anschließend entfernen sich beide Täter in Richtung des Parkplatzes am Olantis. Nach Angaben des Busfahrers waren beide Täter ca. 180 cm groß und von normaler Statur. Der Täter auf der Fahrbahn trug eine schwarze Jacke und war mit einer Skimütze maskiert. Der zweite Täter war mit einer grauen Jacke bekleidet und trug ein schwarzes Cappy. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 790-4115 entgegen.

