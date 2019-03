Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Raub auf ...

++Raub auf Kiosk++Verkehrsunfall Alexanderstraße++

Oldenburg - ++Raub auf Kiosk++ Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, betritt ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk in der Bloherfelder Straße und fordert von der 47jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nach Erhalt eines zur Zeit noch unbekannt hohen Geldbetrages entfernt sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Flüchtige als schlank, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover bzw. Hoodie. Hinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115 (373474) ++Verkehrsunfall Alexanderstraße++ Am Freitagabend, um 20.35 Uhr,kommt es an der Kreuzung Alexanderstraße/Bürgerbuschweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem geschätzten Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ein 40jähriger Oldenburger biegt mit seinem Pkw vom Bürgerbuschweg in die Alexanderstraße nach links ab und übersieht dabei den von links kommenden, auf der Alexanderstraße Richtung stadtauswärts fahrenden, Pkw eines 36jährigen Oldenburgers. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der 40jährige leicht verletzt wird. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. (373499)

