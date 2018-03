Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Schwerer ...

Schwerer Verkehrsunfall in Apen / Godensholt Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz Ersthelfer als mögliche Zeugen gesucht

Oldenburg - Am So., 25.03.18, gg. 11.45 Uhr kam es in der Gemeinde Apen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Mann aus der Gemeinde Barßel befuhr mit seinem PKW die Aper Straße von Godensholt in Richtung Apen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug bei geradem Fahrbahnverlauf nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer und seine 76-jährige Beifahrerin aus Godensholt wurden im PKW eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Godensholt aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Beifahrerin wurde mit einem RTW in die Ammerlandklinik und der Fahrzeugführer mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik gebracht. Bei beiden besteht zur Zeit Lebensgefahr. Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen musste die Aper Straße bis etwa 13.30 Uhr gesperrt werden. Zwei unbekannte männlichen Insassen eines orangefarbenen VW Bulli kümmerten sich an der Unfallstelle als Ersthelfer um die Verletzten. Da diese beiden Personen möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen können, werden sie und auch weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede unter Tel.: 04488/833-115 in Verbindung zu setzen.

