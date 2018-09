Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Schwerer ...

+++ Schwerer Raub in Bürgerfelde +++

Oldenburg - Am Montagabend kam es am Friedrich-August-Platz zu einem schweren Raub auf einen 26-jährigen Bremer.

Der Mann war zu Fuß gegen 21 Uhr im Bereich des Spielplatzes unterwegs, als sich ihm drei Personen näherten und nach Zigaretten fragten. Während der Bremer in seine Tasche griff, trat einer der Unbekannten hinter ihn, hielt ihm ein Messer an die Kehle und forderte ihn auf, ruhig zu bleiben und seine Geldbörse herauszugeben. Der 26-Jährige versuchte, sich zu befreien, wobei er und zwei der Angreifer das Gleichgewicht verloren und zu Boden gingen. Einer der Täter setzte sich nun auf das Opfer, während ein anderer die Geldbörse des Opfers an sich nahm und Bargeld herauszog. Mit der Aufforderung an den Bremer, liegen zu bleiben, flüchteten die drei Unbekannten anschließend. Der 26-Jährige verständigte kurz darauf eine Bekannte, die schließlich die Polizei rief.

Bei dem Mann mit dem Messer soll es sich um einen 170 bis 180 cm großen, etwa 25 jahre alten Deutschen mit Dreitagebart gehandelt haben. Er habe nach Zeugenangaben einen übergroßen Pullover in dunkelgrün oder schwarz mit Kapuze getragen. Der zweite Täter habe ein eher südländisches Erscheinungsbild gehabt und soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sowie 160 cm groß gewesen sein. Als Bekleidung habe er einen schwarzen Adidas-Jogginganzug getragen. Bei dem Überfall wurde das Opfer leicht verletzt; die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von über 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen; Hinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegengenommen. (1150608)

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol