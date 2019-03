Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Schwerer ...

++Schwerer Verkehrsunfall mit Rennradfahrer++

Oldenburg - ++Schwerer Verkehrsunfall mit Rennradfahrer++ Am Sonntag um 12.50 Uhr beabsichtigte ein Fordfahrer auf dem Scheideweg, ca. 100 Meter hinter dem Bürgerbuschweg, in Richtung Ofenerdiek, nach links in eine Auffahrt einzubiegen, was ein dahinter befindlicher Mazdafahrer bemerkte und abbremste. Ein 54jähriger Rennradfahrer aus dem Landkreis Oldenburg, der mit etwas Abstand zu seiner Fahrradgruppe auf der Straße fuhr, bemerkte die Situation zu spät und prallte in die Heckscheibe des Mazdas. Dabei zog sich der Rennradfahrer, der keinen Helm trug, schwere Schnittverletzungen im Gesicht und eine Nackenverletzung zu. Der Verletzte wurde einem Krankenhaus zugeführt.

