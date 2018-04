Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Sonderfahrzeug ...

Sonderfahrzeug kommt von der L815 ab und kippt auf die Seite.

Oldenburg - Am Dienstag, dem 03.04.2018, gegen 10:42 Uhr, befährt der 59jährige Fahrer eines Kranfahrzeugs (z.G.G. 36t) die Haarenstrother Straße (L815) in Richtung Bad Zwischenahn. In Höhe Bertha-Benz-Straße kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn auf die Berme, wodurch das Fahrzeug abseits der Straße auf einer Grünfläche gerät und auf die Seite kippt. Dabei wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. Am Kranfahrzeug entsteht hoher Sachschaden. Die Bergung des Kranfahrzeugs wird in der Zeit zwischen 13:00h-16:05h durchgeführt. Dazu wird die L815 beidseitig gesperrt.

