Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / spielende ...

spielende Kinder entzünden Moorbrand

Oldenburg - Am So., 16.09.2018, ensteht gegen 14:30 Uhr in Bad Zwischenahn an der Portsloger Str. auf einer Fläche von ca. 1000 qm ein Moorbrand. Starken Feuerwehrkräften der Ortsfeuerwehren der Gem. Bad Zwischenahn und Edewecht gelingt es das Feuer einzudämmen. Während der Löscharbeiten verdichten sich Hinweise auf zwei Kinder, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Bereich gespielt hatten. Die 12 und 13 Jahre alten Jungen beichteten später gegenüber den vor Ort anwesenden Polizeibeamten ihre Tat.

