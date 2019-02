Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Taxifahrer ...

+++ Taxifahrer überfallen +++

Oldenburg - Die Oldenburger Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Montagabend in der Kennedystraße Zeugin eines Raubüberfalls gewesen ist. Die Frau wird gebeten, sich unter Telefon 790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein 63-jähriger Taxifahrer hatte am Abend am Taxenstand vor dem Hauptbahnhof auf Fahrgäste gewartet. Um 22.20 Uhr seien dann zwei Männer in das Taxi gestiegen; sie wollten in die Kennedystraße gefahren werden. Als das Fahrzeug wenig später in der Kennedystraße - zwischen den Einmündungen Theodor-Heuß-Straße und Thomas-Dehler-Straße eintraf, habe einer der Männer die Geldbörse des 63-Jährigen entrissen und den Fahrzeugschlüssel abgezogen. Beide Männer seien dann ausgestiegen und mit der Geldbörse in Richtung Thomas-Dehler-Straße geflüchtet. Den Autoschlüssel sei im Taxi zurückgelassen worden.

Der Taxifahrer schilderte der Polizei später, dass er nach der Tat kurz ausgestiegen sei und mit einer Frau gesprochen habe, die kurz mit ihrem Auto hinter dem Taxi angehalten hat. Diese Zeugin sei dann jedoch weitergefahren.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen 18-20-jährigen Heranwachsenden mit roter Jogginghose und rotem Kapuzenpullover gehandelt haben. Nach den Angaben des Opfers war er etwa 1,90 Meter groß, schlank und trug einen dünnen schwarzen Oberlippenbart. Der Mittäter, der im Taxi hinten gesessen hat, soll kleiner gewesen sein. Beide Männer hätten sehr schlechtes Deutsch gesprochen und behauptet, aus Polen zu stammen. (206300)

