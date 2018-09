Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Tödlicher ...

++Tödlicher Verkehrsunfall in Ocholt++

Oldenburg - ++Tödlicher Verkehrsunfall in Ocholt++

Ein 34jähriger polnischer Staatsangehöriger befuhr am Sonntag, dem 16.09.18 gegen 13:20 Uhr, mit einem Pkw Opel Astra in Westerstede Ortsteil Ocholt, die Straße Westring in Fahrtrichtung Ortsauswärts. Im Einmündungsbereich Feldstraße kam der Unfallbeteiligte aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Der Unfallbeteiligte verstarb nach Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Den Pkw hatte der Unfallbeteiligte unbefugt in Gebrauch genommen und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, geführt.

