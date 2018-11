Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Tödlicher ...

+++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der Klingenbergstraße +++

Oldenburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag um 17.45 Uhr ein 57-jähriger Rollerfahrer tödlich verletzt worden.

Der Oldenburger war mit seinem Leichtkraftrad auf der Klingenbergstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung in den Dwaschweg fuhr im selben Moment ein 46-Jähriger mit seinem Audi vom Parkstreifen der Klingenbergstraße auf die Fahrbahn, um ebenfalls in Richtung Bahnhofsallee zu fahren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah der 46-Jährige den herannahenden Rollerfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenprall des Audi mit dem Kraftrad, wodurch der Rollerfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es schließlich zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 27-jährigen Frau, die die Klingenbergstraße in Richtung Cloppenburger Straße befuhr. Der 57-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Klingenbergstraße musste für die Unfallaufnahme bis etwa 19.15 Uhr voll gesperrt werden.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol