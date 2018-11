Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Tödlicher ...

++Tödlicher Verkehrsunfall++

Oldenburg - ++Tödlicher Verkehrsunfall++ In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02.30 Uhr ist es in der Elsflether Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person gekommen. Ein 38jähriger alleinbeteiligter Mann aus der Gemeinde Wiefelstede fährt mit seinem Fahrzeug in Richtung Wesermarsch, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum prallt. Sofort eingeleitete Reanimationsmassnahmen verlaufen zunächst erfolgreich. Allerdings sind die Verletzungen des Mannes so stark, dass er in den Morgenstunden im Krankenhaus verstirbt. Von Seiten der Rettungskräfte wird das Verhalten der Ersthelfer vor Ort als vorbildlich beschrieben.

