Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Trickdiebe ...

+++ Trickdiebe stehlen Bargeld +++

Oldenburg - Unbekannte Diebe trieben am Donnerstag im Mittelweg sowie an der Haareneschstraße ihr Unwesen.

Um 12.30 Uhr klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 82-Jährigen am Mittelweg. Der Mann gab an, dass er aufgrund eines Rohrbruchs die Wasserleitung kontrollieren und abstellen müsse. Dazu begab er sich in Begleitung der 82-Jährigen in das Badezimmer der Wohnung und drehte den Wasserhahn auf. Dabei forderte er die Rentnerin auf, bei ihm zu bleiben. Als der Unbekannte nach einigen Minuten ohne weitere Maßnahmen die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 82-Jährige fest, dass in der Zwischenzeit ihr Schlafzimmer durchwühlt worden war. Es fehlten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Unbekannte wurde als südländisch beschrieben und soll etwa 35 Jahre alt sowie 180cm groß gewesen sein. Er trug kurze schwarze Haare und war mit Jeans und weißem T-Shirt bekleidet. Nach Zeugenangaben habe er hochdeutsch gesprochen. (602445)

Etwa 30 Minuten später kam es zu einem ähnlichen Vorfall an der Haareneschstraße. Mit derselben Begründung verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu der Wohnung einer 74-Jährigen und drehte im Beisein der Frau im Badezimmer das Wasser auf. Auch in diesem Fall betrat währenddessen ein weiterer Täter die Wohnung und entwendete aus dem Wohnzimmer eine Geldbörse. Der falsche Handwerker soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 170cm groß gewesen sein. Er war kräftig, trug dunkle kurze Haare, eine dunkle Stoffhose sowie ein dunkles Jackett. (602965)

Wer die Personen gesehen hat oder weitere Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 790-4115.

