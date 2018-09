Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Unbekannte ...

+++ Unbekannte steigen in Schulgebäude und Kirchenräume ein +++

Oldenburg - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag verzeichnete die Polizei einen Einbruch in Räume des Schulzentrums Osternburg an der Sophie-Schütte-Straße: im Zeitraum zwischen 19 und 7 Uhr hatten Unbekannte einen Gullydeckel in das Fenster eines Büroraums geworfen und durch das entstandene Loch in der Scheibe das Fenster geöffnet. Das Büro wurde von den Tätern durchwühlt. Nach den derzeitigen Ermittlungen flüchteten die Unbekannten anschließend ohne Beute. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Schule gemacht haben, qwerden gebeten, diese der Polizei zu melden: Telefon 790-4115. (1151476)

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, auf Mittwoch, 9 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher das Fenster zum Verwaltungstrakt einer Kirchengemeinde an der Kranbergstraße auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büros. Es wurde Bargeld in Höhe von über 100 Euro sowie eine Kamera entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Hiweise von Zeugen werden ebenfalls unter Telefon 790-4115 entgegengenommen. (1156815)

