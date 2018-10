Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Unbekannte ...

+++ Unbekannte entwenden Diesel-Kraftstoff +++

Oldenburg - Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) aus zwei im Gewerbegebiet Tweelbäke abgestellten Lkw insgesamt mehrere Huntert Liter Diesel entwendet. Mit einem unbekannten Werkzeug hatten die Täter den Tankdeckel eines Fahrzeugs an der Gerhard-Stalling-Straße aufgebrochen und etwa 150 Euro Kraftstoff abgepumpt und entwendet. 500 weitere Liter wurden aus einem an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße abgestellten Lkw gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 790-4115. (1186715, 1186471)

