Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Unfall ...

Unfall zwischen Regionalexpress und Pkw verlief glimpflich

Oldenburg - Am Samstag, gg. 11:50 Uhr kam es auf der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Leer zu einem Unfall an dem Bahnübergang Burnhörn, unmittelbar vor der Einfahrt in den Bahnhof Ocholt. Der Bahnübergang Burnhörn ist derzeit aufgrund von Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ein Mitarbeiter der ausführenden Firma wollte den Übergang mit seinem Pkw überqueren. Nachdem er auf den Übergang gefahren war, stieg er aus, um eine Absperrung zurückzuschieben. In diesem Moment senkte sich die Halbschranke auf seine Motorhaube. Seine auf dem Beifahrersitz sitzende Ehefrau verließ sofort den Pkw. Trotz unverzüglich eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Zugführer einen Zusammenstoß mit dem Heck des Pkw nicht mehr verhindern. Am Zug, am Pkw und an der Schrankenanlage entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von 50.000,--Euro. Der Zug konnte nach kurzer Zeit seine Fahrt bis in den Bahnhof Ocholt fortsetzten. Die Bahnstrecke blieb bis 14:00 Uhr gesperrt. Die etwa 700 Fahrgäste aus dem Regionalexpress wurde mit Bussen weiterbefördert.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Westerstede Telefon: +49(0)4488/833-115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol