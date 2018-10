Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Unfall ...

++Unfall zwischen Linienbus und Pkw++

Oldenburg - Am Freitag, den 05.10.2018, um 13.00 Uhr, kam es im Bereich des Pferdemarktkreisels zu einer Kollision zwischen einem anfahrenden Linienbus mit einem Pkw. Ein 34-jährige Linienbusfahrer befuhr zunächst die Heiligengeiststraße und hielt dann an der Haltestelle Pferdemarkt an. Nach Fortsetzung der Fahrt über den Sonderfahrstreifen für Linienbusse bog er nach links in Richtung Donnerschweer Straße ab. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer aus Richtung Heiligengeiststraße kommenden 18-jährigen Pkw-Fahrerin aus Diepholz. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 6.000,-EUR. Fraglich ist derzeit noch, wer für die Unfallverursachung verantwortlich ist. Die Vorfahrt ist dort durch eine Ampelschaltung klar geregelt. Die Polizei Oldenburg bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0441/790-4115.

