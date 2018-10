Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Unfallflucht ...

Unfallflucht in Linswege

Oldenburg - Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 69jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mitsubishi Outlander die Neuenburger Straße, Westerstede, in Richtung Neuenburg. Etwa 100m hinter Linswege kam ihr ein Traktor entgegen. Diesen Traktor wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Kleinwagen überholen. Bei dem Überholvorgang sah er den entgegenkommenden Pkw zu spät. Nur durch die schnelle Reaktion der Fahrzeugführerin, die ihren Pkw nach rechts lenkte, konnte ein schwerer Zusammenstoß vermieden werden. Trotzdem berührten sich die Fahrzeuge mit den linken Seiten, so dass auch der unfallverusachende Pkw an der linken Seite beschädigt sein müsste. Zeugen des Unfalls, insbesondere der überholte Traktorfahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833115 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Westerstede, DSL Telefon: +49(0)4488/833-115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol