Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Unfallfucht in ...

Unfallfucht in Augustfehn

Oldenburg - Am 16.05.2018, 11:51 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen VW Polo rückwärts gegen einen geparkten, schwarzen VW Polo und flüchtete anschließend vom Unfallort in Augustfehn, Poststraße, Höhe der Marien-Apotheke. Die Schadenhöhe am schwarzen VW Polo wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Apen, Tel.: 04489/1439 oder an die Polizei Westerstede, Tel.: 04488/8330

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Westerstede Telefon: +49(0)4488/833-115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol