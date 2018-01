Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit niederländischem Sattelzug und verletztem Fahrer sowie umfangreichen Bergungsmaßnahmen

Oldenburg - Unfallzeit: 20.01.2018, 02.18 Uhr Unfallort: BAB A 28, Richtungsfahrbahn Emden/Leer, in Höhe der Anschlußstelle Wechloy Unfallhergang: Am 20.01.2018, gegen 02.18 Uhr, befährt ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aud den Niederlanden die BAB A 28 in Richtung Emden/Leer. Nach den ersten Ermittlungen überholt er kurz vor der Brücke über der Ammerländer Heerstrasse einen Pkw und schert wieder nach rechts auf dem Hauptfahrstreifen ein Hierbei kommt der Sattelzug auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts ins Schleudern, durchbricht die Aussenschutzplanken der Autobahn, der Sattelauflieger bricht ab und stürzt auf die Ammerlander Heerstrasse. Während dieser nun seitlich quer auf der Ammerländer Heerstrasse liegt, hängt die Zugmaschiene nur noch durch Teile der Aussenschutzplanken gehalten, von der Brücke herab und droht ebenfalls herabzustürzen. Umfangreiche Bergungsmaßnahmen sind nun erforderlich. Mittels eines Kranes wird versucht, die Sattelzugmaschine von den Außenschutzplanken zu lösen. Geschätzt wird die Bergedauer bis etwa 18 Uhr. Die Ladung des Sattelzuges bestand aus Garnelen und Fisch. Die Ladung liegt zur Zeit auf der Fahrbahn der Ammerländer Heerstrasse. Das Befahren der BAB A 28 in Richtung Emden/Leer an der Unfallstelle vorbei ist über den Überholfahrstreifen möglich . Der Hautfahrstreifen ist gesperrt. Das Arreal der Ammerländer Heerstrasse ist weiträumig gesperrt. Von der BAB aus (Richtung Emden/Leer) kann die Abfahrt Famila genutzt werden, sodass über das Gelände des Verbrauchermarktes die Unfallstelle weiträumig Richtung stadtauswärts umfahren werden kann. Die Nebenfahrbahn der Abfahrt Wechloy ist gesperrt. In der Ammerländer Heerstrasse ist in Richtung stadtauswärts eine Ableitung in Richtung Popankenweg eingerichtet. Auch von hier aus ist ein Umfahren über das Gelände Famila möglich. Die Fahrrichtung der BAB A 28 in Richtung Bremen ist durchgängig befahrbar. Im Bereich der Abfahrt Wechloy kann allerdings nur stadteinwärts abgebogen werden. Der Fahrzeugführer konnte die Sattelzugmaschine leicht verletzt verlassen, befindet sich aber zur Zeit für 24 Stunden zur Beobachtung in einem Oldenburger Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 120.000 EURO eingeschätzt.

