Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Oldenburg - Am Montag, dem 21:05.18, gegen 01:08 Uhr, ereignete sich auf der B 401, OT Klein Scharrel, Höhe Schafdamm, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Kradfahrer. Dieser befuhr mit seinem Krad die B 401 von Jeddeloh II kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanke und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Während der ärztlichen Sofortmaßnahmen wurde die B 401 kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

