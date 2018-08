Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Oldenburg - Am 16.08.2018 missachtete gegen 05:20 Uhr in Edewecht, Kreuzung Schepser Damm/Hauptstr., der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt eines auf der Hauptstr. in Richtung B 401 fahrenden Sattelzuges. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Transporters leichte Verletzungen erlitt. In Folge des Unfalls lief eine bislang unbekannte Menge Öl in die Oberflächenentwässerung. Mit der Beseitigung des Ölschadens wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die beiden beteiligten LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt enstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

