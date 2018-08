Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall mit Unfallflucht ZEUGENAUFRUF

Oldenburg - Unfallort: BAB A 28, Richtungsfahrbahn Bremen, Abfahrtsbereich Anschlußstelle Kreyenbrück Unfallzeit: Mittwoch, 29.08.2018, gegen 13.50 Uhr Am 29.08.2018, gegen 13.50 Uhr, kam es im Bereich der Abfahrt Kreyenbrück zu einem Verkehsrunfall zwischen 2 Pkw. Eine 20-jährige Oldenburgerin wartete mit ihrem Pkw an der Ampel (Linksabbiegerspur) von der Autobahnabfahrt kommend in Richtung Innenstadt, als ein brauner Pkw mit einer unbekannten Fahrzeugführerin auf ihren Pkw auffuhr. Die junge Oldenburgerin machte auf sich aufmerksam und fuhr kurz darauf in der Cloppenburger Strasse auf einen Parkplatz. Allerdings hielt die Unfallverursacherin nicht an und machte zu ihrer Beteiligung keine Angaben. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Am Fahrzeug der 20 - jährigen endstand jedoch geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Tel.-Nr.: 04402-933-0 in Verbindung zu setzen.

