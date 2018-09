Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Kradfahrer schwer verletzt

Oldenburg - Verkehrsunfallort: Gemeinde Rastede, B 211, Fahrtrichtung Brake, Kreuzungsbereich Braker Chaussee/Schafjückenweg Unfallzeit: 29.09.2018, 21.30 Uhr Unfallhergang: Zur Unfallzeit befährt der 20-jährige Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Pkw der Marke Ford Ka die BAB A 293 in Richtung Brake. Er beabsichtigt auf der B211 nach links in die Braker Chaussee abzubiegen, betätigt auch den Fahrtrichtungsanzeiger und ordnet sich auf der Linksabbiegerspur ein. Kurz danach ändert er sein Vorhaben und wechselt nach rechts den Fahrstreifen, ohne auf den herannahenden Fahrzeugführer (53-jähriger aus Ovelgönne) einer Harley Davidson zu achten. Dieser kann auf der Geradeausspur nicht mehr ausweichen und prallt auf den vor ihm fahrenden Pkw der Unfallverursachers. Durch die Wucht des Aufpralles wird er auf die Fahrbahn geschleudert. Schwerverletzt wird er in eine Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzung kann keine Aussage getätigt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca 8000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK BAB Oldenburg Telefon: +49(0)4402-933 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol