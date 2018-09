Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Verkohlte ...

++ Verkohlte Pizza löst Feueralarm aus; Feuerwehr befreit 45 jährigen ++

Oldenburg - Am vergangenen Samstagmorgen (22.09.2018) gegen 06:20 Uhr, nahm ein 65 Jahre alter Mann den akustischen Alarm eines Feuermeldes aus einer Nachbarwohnung in Westerstede, In der Baumschule, wahr. Da ihm auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, verständigte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung gewaltsam. Die Wohnung war bereits stark verqualmt. Die Einsatzkräfte trafen zudem den 41 Jahre alten, stark alkholisierten Wohnungsinhaber an. Dieser blieb unverletzt. Er gab an, gegen 04:30 Uhr eine Tiefkühlpizza in den Backofen "geschoben" zu haben. Während des Aufbackens sei er eingeschlafen und erst durch die gewaltsame Türöffnung durch die Feuerwehr wieder aufgewacht.

