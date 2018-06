Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Versuchter ...

++ Versuchter Wohnungseinbruch ++

Oldenburg - Erst am heutigen Montagmittag meldete der Bewohner eines Einfamilienhauses aus Westerstede, Franz-Poppe-Straße, einen Einbruchversuch vom 02.06.18 der Westersteder Polizei. Der Geschädigte hatte gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall vernommen und daraufhin die Außenbeleuchtung eingeschaltet. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass die Verglasung der hinteren Eingangstür eingeschlagen worden war. Bei der heutigen polizeiliche Spurensuche wurden zudem Hebelspuren an Fenstern und Türen festgestellt. Die heutige Anzeigenerstattung erfolgte nach Hinweis der informierten Versicherung. Der/die Täter machte(n) keine Beute. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit der beschriebenen Tat wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Westersteder Polizei (04488/833-115) zu melden.

