Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Versuchter ...

++Versuchter Totschlag++Versuchter Einbruchdiebstahl in Gemeindehaus++Diebstahl aus geparkten PKW++

Oldenburg - ++Versuchter Totschlag** Am frühen Sonntagmorgen des 09.09.2018 kommt es in 26180 Rastede an der Oldenburger Straße in Höhe des dortigen REWE-Marktes zu einem Messerangriff durch einen 18-jährigen Oldenburger gegen 3 junge Männer im Alter von 22-26 Jahre, die soeben das Gelände des Ellernfestes in Rastede verlassen hatten. Der alkoholisierte Täter sticht dem 24 und 26 Jahre alten Opfer plötzlich und unvermittelt ein mitgeführtes Messer in den Rücken und flüchtet dann vom Tatort. Den beiden Opfern als auch dem unverletzten Begleiter gelingt die Flucht zu dem in der Nähe befindlichen Lidlmarkt, von wo sie die POLIZEI und Rettungsdienste anrufen. Der flüchtige Täter wird im Rahmen der Fahndung zunächst festgestellt. Aufgrund belastender Indizien wird er schließlich vorläufig festgenommen. Die beiden Opfer werden sofort zur Behandlung in Oldenburg Krankenhäuser verbracht und dort ärztlich versorgt. Bei beiden Opfern besteht keine Lebensgefahr.

++Versuchter Einbruchdiebstahl in Gemeindehaus++ Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes hebeln unbekannte Täter die Tür eines Gemeindehauses im Oldenburger Stadtnorden auf. Ohne Beute erlangt zu haben verlassen sie dann den Tatort wieder. Derzeit liegen keine Hinweise zur Identität der Täter vor.

++Diebstahl aus geparkten PKW++ In den frühen Morgenstunden des 09.09.2018 bemerkt ein Anwohner im Dobbenviertel zwei ihm unbekannte Jugendliche im PKW seines Nachbarn, die laut telefonieren. Noch bevor die POLIZEI den Tatort erreichen kann, gelingt den Tätern unerkannt die Flucht. Bei der Befragung des Fahrzeughalters wird der Diebstahl eines kleinen Geldbetrages aus dem Fahrzeug festgestellt. Nach erster Einschätzung ist anzunehmen, dass der Fahrzeughalter den PKW nach seiner letzten Benutzung nicht ordnungsgemäß verschlossen hat.

