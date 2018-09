Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ Versuchter ...

++ Versuchter Einbruch in ein Reisebüro ++

Oldenburg - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum 08.09.2018 in die Büroräume eines Reisebüros in Augustfehn, Hauptstraße, eingebrochen. Dazu hebelten sie mit einem Brecheisen ein Fenster auf. Im Gebäude wurden diverse Schrönke durchwühlt. Beute machten die Täter nicht. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch bemarkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

