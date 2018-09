Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Versuchter ...

Versuchter Einbruch in Kfz.-Werkstatt in Bad Zwischenahn-Petersfehn

Oldenburg - In der Nacht zum Mittwoch, 19.09.18, versuchten unbekannte Täter, in eine Kfz-Werkstatt in Bad Zwischenahn-Petersfehn, Eichenweg, einzubrechen. Es wurde versucht, durch Aufhebeln von Fenstern in das Gebäude zu gelangen. Das Werkzeug wurde offensichtlich vor Ort vorgefunden. Es gelang nicht, in das Gebäude einzudringen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Eichenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0 zu melden.

