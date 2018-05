Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++Zeugen ...

++Zeugen gesucht - gestürzter Radfahrer++

Oldenburg - ++Zeugen gesucht - gestürzter Radfahrer++ Am 02.05.2018, gegen 15:25 Uhr, ist ein 77 Jahre alter Radfahrer in der Weskampstraße in 26121 Oldenburg OT Bürgerfelde vermutlich gestürzt und hat sich hierdurch Verletzungen am Kopf zugezogen. Er ist nicht ansprechbar in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert worden. Die Umstände des Sturzes sind zur Zeit nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

