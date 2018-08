Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Zeugen zu ...

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Edewecht gesucht

Oldenburg - Am 27.08.18, gegen 16:00 Uhr, kam es in Edewecht im Kreuzungsbereich Hauptstraße/ Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Die Radfahrerin befuhr den linkseitigen Fuß-/ Radweg in Richtung Nord-Edewecht und wollte bei Grün die Rathausstraße überqueren. Ein noch unbekannter männlicher PKW-Fahrer befuhr die Rathausstraße in Richtung Hauptstraße. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete er das für ihn geltende Rotlicht und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Bei dem PKW handelt es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen. Der Fahrzeugführer stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Befinden der Radfahrerin, hinterließ aber nicht seine Personalien. Zeugen des Unfalles werden gebten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 in Verbindung zu setzen.

