Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Zeugenaufruf

Zeugenaufruf

Oldenburg - Am Freitag, dem 27.04.2018, in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr, kam es in Edewecht, Oldenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hintergrund hier vor Ort war, dass der auf einem Parkstreifen abgestellte PKW VW Up! von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden ist. An dem besagten PKW VW ist der linke Außenspiegel beschädigt worden. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, Tel.: 04403-927-0 in Verbindung zu setzen.

