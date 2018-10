Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Zeugenaufruf ...

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall auf der A28

Oldenburg - Am 12.10.2018 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 50jähriger Lkw-Fahrer auf der Richtungsfahrbahn Emden/ Leer den kombinierten Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen zwischen der Autobahnauffahrt Haarentor und dem Autobahndreieck West. Zeitgleich befuhr ein 74jähriger Fahrer eines schwarzen BMW X1 den Hauptfahrstreifen derselben Richtungsfahrbahn und wechselte auf den genannten Verzögerungsstreifen, um dann in Richtung Emden/ Leer weiterzufahren. Zwischen den genannten Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro. Für sachdienliche Hinweise können sie die Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402/9330 erreichen.

