Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / Zeugenaufruf

Zeugenaufruf

Oldenburg - Am Sonntag, dem 14.10.2018, in der Zeit von 14.15 bis 17.15 Uhr, wurde auf dem unbefestigten Parkplatz der Spielbank Bad Zwischenahn in Bad Zwischenahn der PKW Audi A6 Avant, Farbe Grau, welcher vor Ort abgestellt war, offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise von Zeugen werden an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, Tel.: 04403-927-0 erbeten.

