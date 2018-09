Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Zwei ...

+++ Zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt +++

Oldenburg - Am Dienstag kam es im Stadtgebiet zu zwei Unfällen, bei denen Radfahrer leicht verletzt wurden. Der erste dieser Unfälle ereignete sich um 17.15 Uhr am Brookweg. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den linksseitigen Gehweg des Brookwegs in Richtung Rauhehorst. In der Einmündung des Mittelwegs kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Toyota einer 44-Jährigen, die aus dem Mittelweg kommend in den Brookweg abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. (1065149)

Um 22.20 Uhr kam es an der Einmündung Heiligengeiststraße/Nelkenstraße zu einer weiteren Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Eine 55-jährige Oldenburgerin wollte mit ihrem Mercedes aus der Nelkenstraße nach rechts in die Heiligengeiststraße abbiegen. Dabei übersah sie nach den bisherigen Ermittlungen einen 33-jährigen Radfahrer, der auf dem linksseitigen Radweg der Heiligengeiststraße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Der 33-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. (1065909)

Zeugen der beiden Unfälle können sich unter Telefon 790-4115 bei der Polizei melden.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol