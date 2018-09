Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ Zwei ...

+++ Zwei Trunkenheitsfahrten an einem Tag - 40-Jähriger nach Unfall geflüchtet +++

Oldenburg - Für gleich zwei Trunkenheitsfahrten, eine Unfallflucht sowie einen Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit dem vergangenen Wochenende ein 40-jähriger Oldenburger verantworten.

Zunächst war der Mann den Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Cloppenburger Straße aufgefallen. In unsicherer Fahrweise war er um 2.45 Uhr mit seinem BMW in Richtung Stadtmitte unterwegs. Bei der Kontrolle lallte der 40-jährige stark und roch nach Alkohol. Der Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,42 Promille zutage. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

Einige Stunden später (17.40 Uhr) meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei und schilderte, dass ein Mann auf der Bremer Straße einen Verkehrsunfall verursachte habe. Nach Zeugenangaben sei der Fahrer direkt aus einer Gaststätte gekommen, habe sich in seinen BMW gesetzt und sei bereits nach wenigen Metern gegen einen Laternenmast gefahren. Unmittelbar danach habe er beim Rückwärtsfahren einen Zaun beschädigt und sei dann geflüchtet. Die Polizeibeamten konnte den Verursacher wenig später in seiner Wohnung antreffen: es handelte sich um denselben Mann, dessen Führerschein in der Nacht zuvor sichergestellt worden war. Erneut musste der 40-Jährige die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. (1143557, 1145086)

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Pressestelle Stephan Klatte Telefon: 0441 790 4004 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol