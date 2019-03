Polizeiinspektion Oppenheim / Brand einer Garage

Brand einer Garage

Oppenheim, Steckengasse - In den Frühen Sonntag Morgenstunden, ca. 05:25 Uhr, bemerkten Anwohner, dass ihre Garage brannte. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage als auch ein Fahrzeug davor in Vollbrand. In der Garage befanden sich ein Motorrad und Fahrräder, die komplett verbrannten. Vor der Garage stand ein Fahrzeug, welches im Heckbereich und innen komplett ausbrannte und ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Durch einen Stromanschluss vor der Garage, der ebenfalls verbrannte, fiel der Strom in der Umgebung aus. THW begutachtete die Garage wegen Einsturzgefahr; sie ist nicht begehbar. Es wurden direkt Erdarbeiten durchgeführt, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Dies dauert noch an. Verletzt wurde niemand. Die Steckengasse ist von 05:25 bis voraussichtlich 14:00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Rhein-Selz war mit 61 Kräften im Einsatz. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mind. 100.000,- Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar; die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Oppenheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131672 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131672.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de http://ots.de/oBsLxT