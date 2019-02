Polizeiinspektion Oppenheim / Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Dienheim - Am Sonntag, den 17.02.2019 zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr durchwühlten unbekannte Täter den unverschlossenen PKW einer 66-Jährigen An der Domäne in Dienheim. Aus dem Fahrzeug wurde Kleingeld in Höhe von 15 Euro und ein Klappmesser entwendet. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen, insbesondere auch Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum und in der Nähe des Tatorts.

OTS: Polizeiinspektion Oppenheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131672 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131672.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de http://ots.de/oBsLxT