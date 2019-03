Polizeiinspektion Oppenheim / Mommenheim, Keltenweg, Supermarkt

Mommenheim, Keltenweg, Supermarkt

Mommenheim - Am 15.03.2019, gg. 19.39 Uhr fiel ein amtsbekannter 17-jähriger Jugendlicher aus Selzen negativ auf. Er befand sich in Begleitung zweier noch unbekannter Freunde im genannten Supermarkt und wurde beim Diebstahl einer Dose Bier im Wert von 1 Euro erwischt. Er versuchte mit dem Diebesgut zu flüchten, wehrte sich, konnte aber durch mehrere Angestellte festgehalten und der hinzu gerufenen Polizei übergeben werden. Nach Personalienfeststellung wurde er seiner Mutter übergeben. Die drei Markt-Angestellten wurden leicht verletzt und vor Ort bzw. in einem Mainzer Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat bzw. Täter machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 melden.

OTS: Polizeiinspektion Oppenheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131672 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131672.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de http://ots.de/oBsLxT