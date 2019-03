Polizeiinspektion Oppenheim / Serie von Diebstählen aus PKW

Serie von Diebstählen aus PKW

Bodenheim - In der Nacht von Montag, 18.03.2019 auf Dienstag, 19.03.2019 kam es in Bodenheim in der Klara-Mayer-Straße, Weinbergstraße, Mozartstraße sowie im Rosenweg zu insgesamt fünf Einbrüchen in Fahrzeuge der Marke BMW. Hierbei wurden jeweils die Dreiecksscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und Lenkräder sowie Navigationssysteme entwendet. In einem weiteren Fall, hier wurde ein Fahrzeug der Marke VW angegangen, wurde das unverschlossene Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht, aber nichts entwendet. Insgesamt dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen in der Tatnacht.

