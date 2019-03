Polizeiinspektion Oppenheim / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hillesheim - Am 23.03.2019, 16:00h befuhr eine 23-jährige Frau aus Gau-Odernheim die Alsheimer Straße in Hillesheim. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu schaffen, fuhr sie zunächst in eine rechts am Fahrbahnrand befindliche Parklücke. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte, missachtete sie den von hinten, in gleicher Richtung heranfahrenden 51-jährigen Motorradfahrer aus Gau-Bickelheim, sodass es zur Kollision kam. Der 51-jährige Gau-Bickelheimer wurde hierbei leicht verletzt. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 5000 EUR.

