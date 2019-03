Polizeiinspektion Oppenheim / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht Schillerstraße, 27./28.03.2019

Nierstein - In der Nacht von Mittwochen auf Donnerstag (27.-28.03.19, 18:00 - 08:00 Uhr) wurde in der Schillerstraße ein silberner Kleinwagen beschädigt. Dieser war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Der Verursacher, vermutlich ein roter Pkw, streifte den geparkten und verließ dann die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330

