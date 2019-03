Polizeiinspektion Oppenheim / Versammlung Buntes Rheinhessen

Versammlung "Buntes Rheinhessen"

Nierstein - Am Montag, den 18.03.2019 gegen 17.30 Uhr versammelten sich ca. 100 Personen mit dem Thema "Buntes Rheinhessen" in Nierstein im Ortsteil Schwabsburg am dortigen Bürgerhaus, um gegen die dort stattfindende Lesung von Dr. Thilo Sarrazin zu demonstrieren. Die Teilnehmer kommunizierten ihre Meinung mittels Plakaten und lautstarken Beiträgen. Nach Eintreffen von Dr. Thilo Srrazin gegen 19.00 Uhr erklärte der Versammlungsleiter kurze Zeit später die Versammlung für beendet. Die Teilnehmer verließen daraufhin zügig die Örtlichkeit. Aus polizeilicher Sicht, die mit starken Kräften vor Ort eingesetzt war, verlief die Versammlung friedlich.

