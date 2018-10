Polizeiinspektion Osnabrück / Alfhausen - Elektrorad gestohlen

Alfhausen - Elektrorad gestohlen

Alfhausen - In der Straße Thiener Feld entwendeten unbekannte Täter am Montagmorgen ein 26-Zoll-E-Bike des Herstellers Flyer, Modell C5. Der Eigentümer des metallicsilbernen Rades hatte dieses gegen 09 Uhr vor dem dortigen Schützenhaus verschlossen abgestellt. In der Zeit bis 11.15 Uhr machten sich Unbekannte an dem Zweirad zu schaffen und nahmen es mit. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

