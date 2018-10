Polizeiinspektion Osnabrück / Alfhausen - Rollstuhl geklaut

Alfhausen - Rollstuhl geklaut

Alfhausen - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 23 Uhr und 02.30 Uhr, wurde ein Rollstuhl aus einem Lagerraum in der ehemaligen Mühle, am Friesenweg, von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Alfhausen, 05464-2161.

