Polizeiinspektion Osnabrück / Alfhausen: Unfallflucht auf B68- ...

Alfhausen: Unfallflucht auf B68- dunkler SUV flüchtete

Alfhausen - Auf der Bramscher Straße (B68) kam es am Montagmittag zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich dunklen SUV. Der Pkw war gegen 13.10 Uhr in Richtung Bramsche unterwegs, und scherte etwa in Höhe der Gaststätte Rechtien aus einer Kolonne heraus plötzlich ein wenig in den Gegenverkehr aus. Das unbekannte Fahrzeug prallte danach gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen VW Golf. Der Außenspiegel schleuderte in die Fahrertürscheibe des Golf und brachte diese zum Platzen. Der 59-jährige Mann am Steuer des VW wurde durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der unbekannnte Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrzeug weiter und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen. Telefon: 05439-9690.

