Polizeiinspektion Osnabrück / Ankum - Alkoholisierter Autofahrer ...

Ankum - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ankum - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in der Ankumer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 41 Jahre alter Mann war gegen 01.30 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Bersenbrück unterwegs, als er in einer Linkskurve mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit einem 22-jährigen BMW-Fahrer kollidierte. Anschließend versuchte der Unfallverursacher zu flüchten. Der BMW-Fahrer, der sofort wendete und dem Mazda folgte, konnte ihn jedoch durch Betätigen der Lichthupe wenig später zum Anhalten bewegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

